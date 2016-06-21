صور.. وفد من «الإسكان» يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

مراسل «ONA»:

تفقد وفد من وزارة الإسكان برئاسة معاون وزير الإسكان للمرافق الدكتور أنور محمود، ومدير عام مكتب وزير الإسكان المهندس أحمد ياسر عرفة، أمس الإثنين، عدد من مشاريع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر، للوقوف على سير عمل تلك المشروعات والموقف التنفيذي لها.

ورافق وفد وزارة الإسكان، خلال جولتهم التفقدية بحسب بيان صادر عن مديرية الإسكان بالأقصر، كل من وكيل وزارة الإسكان بالأقصر المهندس محسن مصطفى، ومدير مكتب جهاز فرع الأقصر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد عباس محمد، وعدد من قيادات فرع شركة المقاولون العرب في الأقصر، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشملت جولة وفد وزارة الإسكان، تفقد مشروع محطة مياه شرب البغدادي بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع صرف الحبيل الرئيسية، ومحطة رفع عبدالنبي الفرعية، والموقع المقترح لإنشاء محطة مياه شرب الحبيل بمدينة البياضية.

كما تفقد الوفد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطود الجديدة بقدرة 4000 متر في اليوم والذي تنفذه شركة المقاولين العرب، حيث استمع الوفد إلى أسباب بطء سير المشروع التي تتمثل فى عدم الانتهاء من انشاء بيارة المياه الداخلية، وانشاء بيارة المياه المنقاة، كما تفقد الوفد محطة الصرف الصحي بالزينية.

كما تفقد الوفد مشروع محطة مياه شرب القرنة التي سوف تخدم قرى غرب الأقصر، حيث استمع الوفد إلى شرح من الشركة المنفذة عن مراحل التشطيبات والأعمال الميكانيكية للمحطة، والتعرف على أسباب بطء سير العمل، كما تمت مناقشة البدائل المطروحة لمأخذ المياه الخاص بالمحطة، كما تم تقديم مقترح بموقع بديل لأحواض برك الروبة في المحطة مع إعادة توزيع الوحدات، وتم الاتفقاق على تغذية قرية الضبعية وربطها على نفس المسارات بمحطتي البعيرات والقرنة المدمجة مع تشغيلهم بكامل طاقتهم التصميمية..