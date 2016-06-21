مبعوث أمريكا:توسيع مهمة البحرية الأوروبية بليبيا يشمل تدريب خفر السواحل

وصف المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر،قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتوسيع مهمة القوة البحرية الأوروبية (صوفيا) فى البحر المتوسط؛ لتشمل عمليات مراقبة المهربين وتطبيق حظر على السلاح وفق قرار صادر عن مجلس الأمن الدولى ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، (بالمهم).

وقال وينر عبر حسابه الشخصى الليلة على موقع «تويتر» إن القرار الذى اعتمده رسميًا وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم اليوم فى بروكسل بـ«المهم» ، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز مكافحة تهريب البشر فى البحر المتوسط ويشمل تدريب خفر السواحل الليبى.

ويأتى القرار الأوروبى اليوم بهدف زيادة فعالية بعثة «صوفيا» العسكرية البحرية المؤلفة من خمس فرقاطات بعد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الأممى المتعلق بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ولملاحقة مهربى البشر.

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