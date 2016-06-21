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إسرائيل تهدم منزل فلسطينى قتل سائحا أمريكيا

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إسرائيل تهدم منزل فلسطينى قتل سائحا أمريكيا إسرائيل تهدم منزل فلسطينى قتل سائحا أمريكيا

هدم الجيش الإسرائيلى منزل فلسطينى طعن حتى الموت سائحا أمريكيا فى هجوم فى وقت سابق من العام الجارى.

دخلت القوات قرية حجة بالضفة الغربية فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء لهدم منزل بشار مصالحة، الذى كان قد قتل فى مارس آذار تايلور فورس وأصاب 10 آخرين فى حادث طعن على طريق شاطئى بتل أبيب.

كان فورس، طالب الدراسات العليا بجامعة فاندربيلت، يزور إسرائيل فى رحلة تابعة للجامعة. وتخرج فى السابق من كلية ويست بوينت العسكرية وخدم فى العراق وأفغانستان. وقتلت الشرطة مصالحة عقب الهجوم.

وتقوم إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين لردعهم عن شن مزيد من الهجمات، وهو ما يعتبره الفلسطينيون عقابا جماعيا.

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مصر 365