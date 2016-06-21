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المرصد السورى المعارض:القوات الحكومية يتراجع إلى خارج محافظة الرقة أمام هجوم داعش

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المرصد السورى المعارض:القوات الحكومية يتراجع إلى خارج محافظة الرقة أمام هجوم داعش المرصد السورى المعارض:القوات الحكومية يتراجع إلى خارج محافظة الرقة أمام هجوم داعش
ذكرت قناة " سكاى نيوز عربية " الفضائية نقلا عن المرصد السورى (معارضة) قوله " إن القوات الحكومية السورية تراجعت إلى خارج محافظة الرقة، المعقل الأبرز لتنظيم داعش فى سوريا، إثر هجوم مضاد شنه التنظيم منذ أمس الأول الأحد ".

وقال المرصد - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له - " إن تنظيم داعش تمكن من طرد القوات الحكومية من كامل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة إثر هجوم عنيف بدأه ليل الأحد".

وحسب المرصد "شن تنظيم داعش هجوما معاكسا بعدما استقدم 300 مقاتل من مدينة الرقة إلى الطبقة إثر تقدم القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها إلى مسافة 7 كيلومترات من مطار الطبقة العسكرى ، وتمكن التنظيم أمس الاثنين من إجبارهم على التراجع لمسافة 20 كيلومترا قبل أن يجبرهم على الانسحاب إلى خارج المحافظة".

وقال المرصد "إن الاشتباكات العنيفة بين الطرفين منذ أمس الأول الأحد أسفرت عن مقتل 40 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها و21 متشددا - فى إشارة لعناصر تنظيم داعش-".
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