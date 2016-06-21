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مساعد مدير أمن الغربية: جارى ضبط المتهم بإشعال النيران فى كشك غاز المحلة

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مساعد مدير أمن الغربية: جارى ضبط المتهم بإشعال النيران فى كشك غاز المحلة مساعد مدير أمن الغربية: جارى ضبط المتهم بإشعال النيران فى كشك غاز المحلة
قال اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، إن شهود عيان أكدوا أن السبب وراء نشوب النيران فى كشك الغاز الرئيسى بمنطقة محلة البرج، قيام شخص مجهول بإشعال النيران فى أكوام القمامة المتواجدة بجواره، ما أدى إلى امتدادها إليه.

وأضاف أبو طالب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهم وضبطه، كما سيستمع فريق البحث غلى أقوال الأهالى حول الواقعة لسرعة ضبط المتهم، مشيرا إلى عدم وجود إصابات.

وفى سياق متصل يقوم فريق صيانة من شركة الغاز الطبيعى باستبدال المحابس المحترقة بأخرى جديدة تمهيدا لإعادة تشغيلها وتوصيل الغاز مرة أخرى للمنطقة.

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (1)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (2)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (3)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (4)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (5)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (6)

الغربية، الغاز الطبيعى، المحلة، انفجار كشك غاز (7)


>- بالفيديو.. اندلاع حريق بخط غاز "محلة البرج" فى الغربية
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مصر 365

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