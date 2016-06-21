استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية بسبب انفجار سيارة مفخخة

أعلن مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) أنه وفى تمام الساعة 5:30 من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت الأردن) وعلى الساتر الترابى مقابل مخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الركبان (الواقعة على الحدود السورية الأردنية) وقع انفجار من قبل سيارة مفخخة ؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية.

وقال المصدر – فى بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – "إنه قد تم تدمير عدد من الآليات المهاجمة المعادية بالقرب من الساتر ، وأنه سيصدر بيان لاحق بكافة التفاصيل".

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