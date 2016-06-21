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استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية بسبب انفجار سيارة مفخخة

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استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية بسبب انفجار سيارة مفخخة استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية بسبب انفجار سيارة مفخخة
أعلن مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) أنه وفى تمام الساعة 5:30 من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت الأردن) وعلى الساتر الترابى مقابل مخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الركبان (الواقعة على الحدود السورية الأردنية) وقع انفجار من قبل سيارة مفخخة ؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية.

وقال المصدر – فى بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – "إنه قد تم تدمير عدد من الآليات المهاجمة المعادية بالقرب من الساتر ، وأنه سيصدر بيان لاحق بكافة التفاصيل".
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