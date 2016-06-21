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أوقاف الوادى الجديد تدشن قوافل دينية بالتعاون مع الأزهر الشريف

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أوقاف الوادى الجديد تدشن قوافل دينية بالتعاون مع الأزهر الشريف أوقاف الوادى الجديد تدشن قوافل دينية بالتعاون مع الأزهر الشريف
قال الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، إن المديرية بصدد استكمال تنفيذ القوافل الدينية تحمل اسم "النور" بالتعاون مع المنطقة الأزهرية وإدارة الوعظ بالمحافظة لنشر قيم الدين السمحة بالمناطق البعيدة والنائية والتى يجرى تنفيذها طوال شهر رمضان وتشمل محاضرات دينية، وابتهالات وتواشيح يتم عقدها فى مساجد المحافظة.

وأضاف فودة، فى تصريحات صحفية، أن القوافل تهدف إلى نشر قيم التسامح والمودة والرحمة وفضل الشهر وخصائص الصوم وفضائله، وقيم العمل والإنتاج، خلال الشهر الفضيل، وفضل تلاوة القران الكريم وليلة القدر .

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