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جهاز العبور: ميزانيتنا 4 مليارات جنيه..وبدء تسليم وحدات"دار مصر" فى يوليو

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جهاز العبور: ميزانيتنا 4 مليارات جنيه..وبدء تسليم وحدات"دار مصر" فى يوليو جهاز العبور: ميزانيتنا 4 مليارات جنيه..وبدء تسليم وحدات"دار مصر" فى يوليو
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه لأول مرة تصل ميزانية الجهاز لـ 4 مليارات جنيه فى العام المالى الجديد، وذلك بسبب زيادة عدد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأضاف غنيم، لـ"اليوم السابع" أن خطة الجهاز للعام المالى المقبل 2016-2017 تستهدف استكمال الـ27 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك تنفيذ الخدمات الخاصة بهذه الوحدات والمتمثلة فى حضانات ومرافق وكهرباء وأسواق تجارية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا تنفيذ طرق داخلية لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات كهرباء جديدة.

وحول مشروع الإسكان المتوسط ونسبة تنفيذ المرحلة الأولى، أكد أن نسبة التنفيذ وصلت لـ65%، ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم عدد من الوحدات السكنية بمشروع دار ، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

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