الخميس.. آخر موعد للتقدم لحجز الـ500 ألف شقة بـ"الإسكان الاجتماعى"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بعد غد الخميس آخر موعد للتقدم لحجز الـ500 ألف شقة ولن يتم مد الفترة مرة أخرى.

وطالب الوزير عدداً من المواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز ولم يقوموا بتسليم مظاريف المستندات الخاصة بحجز الوحدات إلى فروع مكاتب البريد، بسرعة الانتهاء من تسليم المظاريف، حيث إنه دون التقدم بهذه المستندات ليس هناك قيمة لدفع مقدمات الحجز.

كان وزير الإسكان، قد أكد أن عدد من سددوا مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى بلغ حتى الآن 374699 من إجمالى 606 آلاف سحبوا كراسات الشروط.

- وزير الإسكان: مهلة أخيرة حتى 23 يونيو الجارى لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

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