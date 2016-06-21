بالفيديو.. اندلاع حريق بخط غاز "محلة البرج" فى الغربية

اندلع حريق فجر اليوم الثلاثاء، فى كشك غاز به المحابس الرئيسية لخط الغاز الطبيعى بشارع المستشار بمنطقة محلة البرج، بمدينة المحلة محافظة الغربية.

وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث وتم غلق خط الغاز بعد تصاعد ألسنة النيران.

كان أهالى المنطقة، قد شاهدوا ارتفاع ألسنة اللهب من الكشك المذكور فقاموا بإخطار الشرطة وانتقلت القيادات الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث وقامت شركة الغاز بإغلاق المحابس الرئيسية لكى تتمكن الحماية المدنية من إطفاء النيران، وتكثف الأجهزة الأمنية مجهودها لبيان وجود شبه جنائية من عدمها.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يظهر سيارات الإطفاء وهى تحاول إخماد الحريق.



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