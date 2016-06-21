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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>القاهرة 25 38 الإسكندرية 22 33 مطروح 21 30 بورسعيد 24 30 دمياط 23 32 بلطيم 24 34 الإسماعيلية 25 38 السويس 26 39 العريش 22 35 نخل 17 37 طابا 21 38 الطور 24 36 مرسى علم 27 42 الغردقة 27 42 شرم الشيخ 26 40 رفح 21 34 كاترين 20 34 سيوة 24 41 المنيا 24 40 الفيوم 23 39 رأس سدر 24 37 أبوسمبل 25 42 وسط الدلتا 25 39 أسيوط 24 41 سوهاج 25 41 الأقصر 27 43 أسوان 27 44 شلاتين 28 40 حلايب 27 38 الوادى الجديد 24 43 قنا 25 42 نويبع 24 34 السلوم 21 32.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكة المكرمة 32 47 المدينة 29 44 الرياض 30 42 المنامة 34 38 أبوظبى 28 42 الدوحة 34 42 الكويت 32 46 دمشق 21 41 بيروت 23 33 عمان 24 36 القدس 21 32 غزة 22 36 بغداد 29 43 مسقط 32 38 صنعاء 16 30 الخرطوم 28 40 طرابلس 19 26 تونس 18 27 الجزائر 14 27 الرباط 18 32 نواكشوط 25 34.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 13 31 إسطنبول 24 32 إسلام أباد 28 37 نيودلهى 29 37 جاكرتا 24 32 بكين 23 31 كوالالمبور 24 32 طوكيو 22 25 أثينا 25 37 روما 15 26 باريس 15 21 مدريد 16 35 برلين 14 23 لندن 14 22 مونتريال 17 26 موسكو 16 29 نيويورك 23 33 واشنطن 23 32.

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