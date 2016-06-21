اخبار موريتانيا .. نواكشوط تكثف الاستعدادات لتنظيم القمة العربية المقبلة

وسط اهتمام كبير باتت التحضيرات الموريتانية للقمة العربية المرتقبة الشهر القادم على أشدها وشرعت وسائل الإعلام الموريتانية فى تغطية استباقية بالغة ، وبدأت قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء تخصيص حيز كبير من نشراتها وبرامجها بشكل يومى للاستعدادات لقمة نواكشوط.

وخصصت الحكومة الموريتانية غلافاً مالياً لما سمته "تغيير الوجه الحضاري" للعاصمة نواكشوط، قبيل انطلاق النسخة السابعة والعشرين من القمة العربية التى ستعقد فى نواكشوط للمرة الأولى شهر يوليو المقبل.

ووسط سباق مع الزمن تلبس العاصمة الموريتانية حلة جديدة خصصت لها الحكومة ما يقارب الثلاثين مليون دولار من خزينة الدولة ضمن مشروع طموح يتضمن توسعة أربعين كيلومتراً من شبكة الطرق فى مدينة نواكشوط ، ويستهدف المشروع ربط وسط العاصمة نواكشوط بالمحاور الأساسية التالية: مطار نواكشوط الدولى أم التونسي، والمنطقة الغربية للعاصمة، وشاطئ الصيادين؛ وذلك عبر ترميم وتوسيع شارع المطار الجديد الذى يمتد على مسافة ثلاثين كلم، وتقاطع طرق مستشفى الصباح وترصيف الطريق الرابط بين مبريات فنادق نواكشوط نوفتيل، حليمة، الخاطر.

وقد دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز - خلال زيارة ميدانية مساء الاثنين - القائمين على الأشغال إلى "توخى الجودة وتسريع وتيرة العمل واحترام المعايير المحددة فى دفاتر الالتزامات".

ويجمع المراقبون فى نواكشوط على أهمية استضافة نواكشوط للقمة عربية ويعتبرونه مكسبا كبيرا يتزامن مع نجاحات حققتها الدبلوماسية الموريتانية خلال تولى الرئيس محمد ولد عبد العزيز لرئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2014 ، ويراهن المحللون فى نواكشوط على اهمية الاستعداد الدبلوماسى الموريتانى المكثف ويتوقعون من الدبلوماسية الموريتانية النشطة إرساء تسريع لوتيرة العمل العربى من خلال قمة نواكشوط.

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