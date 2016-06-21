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اليوم.. نظر الدعوى التاسعة لحبس توفيق عكاشة فى قضية النفقة

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اليوم.. نظر الدعوى التاسعة لحبس توفيق عكاشة فى قضية النفقة اليوم.. نظر الدعوى التاسعة لحبس توفيق عكاشة فى قضية النفقة
تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الدعوى التاسعة المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، التى تطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ 31 ألف جنيه، قيمة متجمد آجر مسكن وحضانة نجله يوسف، وحبسه عند الامتناع، وذلك لسداد القسط الرابع والأخير والمقدر بـ3000 جنيه.

حضرت طليقة توفيق عكاشة الجلسة السابقة، بينما تغيب النائب البرلمانى السابق عن الحضور بشخصه، ومثل بوكيل عنه، وسدد أحمد عزام، محامى البرلمانى السابق، القسط الثالث من متجمد نفقة نجل موكله والمقدر بـ6000 جنيه.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، قد أصدرت حكميين متتاليين بحبس النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة لعدم سداده نفقات نجله يوسف والمقدرة بـ5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ2000 جنيه.

يذكر أن طليقة توفيق عكاشة أقامت ضده ما يقرب من 18 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، وتحصلت على أحكام بحبسه بعد رفضه تسديد مبلغ 700 ألف جنيه متجمد نفقة ابنه يوسف.

- تأجيل الدعوى السادسة لحبس توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقة نجله لـ9 يوليو
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