اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار منع الزيارة عن صفوت عبد الغنى بالسجن لـ٣ أشهر

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبدالغنى، المحبوس حالياً بسجن العقرب على ذمة اتهامه فى قضية "اعتصام رابعة"، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس مصلحة السجون بمنع الزيارة عنه لمدة ٣ أشهر.

وقالت الدعوى، إن القرار المطعون فيه يمنع الزيارة الاعتيادية عن النزلاء المودعين بعنابر 2 و3 و4 بسجن شديد الحراسة بطرة وهو منهم، مؤكدة أنه قرار مخالف للقانون والدستور؛ نظرا لأنه له الحق فى الزيارة الأسبوعية العادية.

وأضافت الدعوى أن القرار يمثل تعدياً على حق النائب العام فى التصريح له بأن يزوره ذووه، لافتة إلى أنه لا ينال من ذلك ما ورد بتصريح النيابة العامة بألا يكون محبوساً فى العنابر 2،و3،و4 بسجن شديد الحراسة بطرة، وفق ما ورد بخطاب قطاع مصلحة السجون للدواعى الأمنية.

- تأجيل دعوى بطلان قرار "السجون" بمنع الزيارة عن صفوت عبد الغنى لـ21 يونيو

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