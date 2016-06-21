مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما أقراصا مخدرة

تمكن النقيب ماجد صبرى، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "جابر ع س" 30 سنة، عاطل، وبحوزته 140 قرصا مخدرا، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11381 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن النقيب سامح العربى، معاون مباحث قسم شرطة الزاوية، من ضبط "محمد م ح " 33 سنة، عاطل، وبحوزته 125 قرصا مخدرا، ومبلغ 340 جنيها، واعترف أنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4675 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.