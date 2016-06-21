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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما أقراصا مخدرة

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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما أقراصا مخدرة مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما أقراصا مخدرة
تمكن النقيب ماجد صبرى، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "جابر ع س" 30 سنة، عاطل، وبحوزته 140 قرصا مخدرا، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11381 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب سامح العربى، معاون مباحث قسم شرطة الزاوية، من ضبط "محمد م ح " 33 سنة، عاطل، وبحوزته 125 قرصا مخدرا، ومبلغ 340 جنيها، واعترف أنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4675 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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