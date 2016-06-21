مبعوث أوباما: ندعم العراق فى حربه ضد "داعش" ونساند إصلاحات حيدر العبادى

جدد مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى ضد داعش بريت ماكورك دعم بلاده والمجتمع الدولى للعراق فى حربه ضد الإرهاب، مشيدا بقيادة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وانتصارات القوات العراقية على داعش بالفلوجة والسير بالعراق إلى تحرير أرضه من قبضة داعش ونحو اصلاحات مؤسساته الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي، فى مكتبه ببغداد الليلة الماضية، مع مبعوث الرئيس الامريكى باراك أوباما بحضور السفير الامريكى لدى العراق ستيوارت جونز، وتم خلال اللقاء مناقشة تقدم القوات المسلحة العراقية فى محاربة تنظيم (داعش) الإرهابى وتحرير الفلوجة بالأنبار من قبضة التنظيم، إضافة إلى سبل الدعم الدولى للعراق فى مجالات التدريب والتسليح والاستعدادات لتحرير الموصل مركز محافظة نينوي.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر يوم الاثنين 23 مايو بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولي.. وتمكنت القوات العراقية فى المرحلة الأولى والثانية للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها بالكامل وتحرير قضاء الكرمة شرقا والسجر شمالا والنعيمية جنوبا والبوشجل والصقلاوية غربا.. وبدأت المرحلة الثالثة من اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار وحررت "المجمع الحكومي" بمركز المدينة فى حى نزال يوم/الجمعة 16 يونيو/ إضافة إلى أحياء الشهداء والصناعى والأندلس وجبيل والرسالة والخضراء والضباط الأولى ومستشفى الفلوجة العام ، وتعمل على تحرير أحياء شمالى الفلوجة : العسكرى والشرطة والجولان والمعلمين والمهندسين والوحدة والجمهورية والتى يوجد بها عدد كبير من المدنيين.

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