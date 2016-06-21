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مواطنون بالمنصورة يهددون بالاعتصام بسبب انقطاع مياه الشرب

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هدد مواطنون بمدينة المنصورة، بالاعتصام أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بعد انقطاع مياه الشرب عن بعض أحياء كبيرة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، منذ صباح الاثنين، وحتى المساء.

وقال محمد حافظ، مواطن بحى الفردوس ـ المجزر الآلى ـ بمدينة المنصورة، إن العديد من أهالى الحى، اتفقوا على الاعتصام غدا أمام شركة مياه الشرب بالمنصورة، والمجاورة للحى، بسبب انقطاع مياه الشرب منذ صباح اليوم الاثنين وحتى المساء، ولم تستطع العديد من ربات البيوت طهى طعام الإفطار اليوم 15 من رمضان.

وقال أحمد سعيد مواطن بحى العبور "المياه مقطوعة من صباح الاثنين، لا عرفنا نصلى ولا ناكل ونعمل أى حاجة، وأرسلنا شكاوى لشركة المياه ولا حياة لمن تنادى، وسأنضم لاعتصام سكان المجزر أنا وبعض أهالى منطقة العبور فى حال لم يتم توصيل المياه لنا من جديد.

يعانى سكان شارع سامية الجمل من انقطاع مياه الشرب أيضا، وذلك فى فترات بعينها مثل ما بعد عصر كل يوم من أيام رمضان، وأثناء ساعات الإفطار، وقال حازم رؤوف، من سكان المنطقة "أرسلنا شكاوى والناس هنا فى الحى فكروا أكثر من مرة يعتصموا أمام محافظة الدقهلية، من أجل أزمة مياه الشرب، وسنعتصم غدا أمام شركة المياه لحل الأزمة.

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