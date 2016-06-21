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عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل

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عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل
لم تؤثر إصابة مصطفى مجدى - عامل بجهاز النظافة بالسويس - خلال العمل وتعرضه لبتر قدمه، على المسئولين بمحافظة السويس، فى التراجع عن وقف راتبه الشهرى، بالرغم من أنه مازال فى مرحلة العلاج بمستشفى الزقازيق، المتواجد بها والتى لا تتحمل أسرته وقف راتبه الصغير، مناشدين المسئولين بمحافظة السويس صرف راتبه والاهتمام به كونه أحد عمال جهاز النظافة بالمحافظة الذى أصيب خلال عمله.

وقال مصطفى مجدى، لـ"اليوم السابع"، لا أعلم كيف يوقف المسئول المالى بمحافظة السويس راتبى بدون سبب، بالرغم من أنهم يعلمون جيدا أننى فى أشد الحاجة للراتب وأننى من أسرة لا تتحمل كل هذا من تكاليف سفر وعلاج.

وأكد مصطفى، أنه تم وقف راتبى بالرغم من قيام السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد نشأت والذى يرأس مجلس إدارة جهاز التجميل والنظافة بالموافقة على صرف راتبى، وما أقوله الآن حسبنا الله ونعم الوكيل، مضيفا: أصبت عندما كنت فى طريقى بالشارع بمنطقة المثلث خلال عملى بالنظافة وكان قطار السويس يسير ببطء ليتوقف وفجأة تحرك ولم أشعر إلا والقطار يسحلنى وصرخت لسائق القطار بالتوقف ولكن دون فائدة.

وقال والد مصطفى، أعمل بجهاز التجميل والنظافة بالسويس ويعمل أبنى معى، وكان حلمى أن يتزوج يوما مثل كل الشباب بصحة جيدة ولكنها إرادة الله أن يدهس القطار قدم نجلى خلال عمله.

عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل (1)

عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل (2)

عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل (3)

عامل نظافة بالسويس يشكو توقف راتبه بعد دهس قطار قدمه خلال العمل (4)

- بالفيديو.. قصة عامل نظافة بالسويس دهس القطار قدمه خلال عمله

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مصر 365

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