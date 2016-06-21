أعراض تلف الأعصاب

• الأعصاب اللاإرادية

• الأعصاب الحركية

• الأعصاب الحسية

يشارك الجهاز العصبى فى كل الجسم بداية من تنظيم التنفس إلى السيطرة على العضلات واستشعار الحرارة والبرودة، وهناك ثلاثة أنواع من الأعصاب فى الجسم:>هذه الأعصاب التى تسيطر على الأنشطة غير الطوعية أو الطوعية، بما فى ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، والهضم، وتنظيم درجة الحرارة.>هذه الأعصاب هى المسيطرة على الحركات والإجراءات الخاصة بك عن طريق تمرير المعلومات من الدماغ والحبل الشوكى إلى العضلات.>هذه الأعصاب ترسل المعلومات من الجلد والعضلات إلى الحبل الشوكى والدماغ، ثم تتم معالجة المعلومات لتمكنك من الشعور بالألم والأحاسيس الأخرى.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، عن أعراض ألم وتلف الأعصاب.

>• تلف العصب اللاإرادى قد ينتج عنها الأعراض التالية:

1. عدم القدرة على الشعور بالألم فى الصدر، مثل الذبحة الصدرية أو الأزمة قلبية

>2. الكثير من التعرق (المعروف باسم فرط التعرق) أو التعرق القليل جداً.

>3. الدوار

>4. جفاف العين والفم

>5. الإمساك

>6. اضطرابات المثانة

>7. العجز الجنسى

• تلف الأعصاب الحركية قد ينتج عنها الأعراض التالية:

>1. ضعف

>2. ضمور العضلات

>3. الوخز

>4. الشلل

• تلف الأعصاب الحسية قد تنتج الأعراض التالية:

>1. ألم

>2. حساسية

>3. خدر

>4. وخز

>5. حروق

>6. مشاكل مع الوعى

وتشير التقديرات إلى أن حوالى 1 فى كل 50 أمريكيا يعانى من تلف الأعصاب الطرفية، وهذا النوع من الضرر يصبح شائعًا بشكل متزايد مع تقدم العمر، كما أن هناك واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من مرض السكرى لديهم تلف بالأعصاب.

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