"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ3.1 مليون فدان

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية إلى 3 مليون 141 ألف فدان،حيث بلغت المساحات المنزرعة بالذرة الشامية مليون و 605 ألف فدان، منها ذرة بيضاء مليون و199 ألف فدان، وذرة صفراء 415 ألف فدان، بالإضافة إلى مساحات منزرعة بالأرز بلغت مليون و127 ألف فدان،و129 ألف فدان قطن وجارى زراعة باقى المساحات المستهدفة زراعتها.

وأكد تقرير الزراعة، الذى حصل"اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفاع المساحات المنزرعة بالسمسم والفول الصويا وعباد الشمس ولب بطيخ،والذرة الرفيعة لـ 280 ألف، وجارٍ حصر المساحات المنزرعة بمحافظات الجمهورية،موضحا أنه يتم حاليا توفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدفة زراعتها من المحاصيل الزراعية الصيفية.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه كلف وكلاء ومديريات الزراعة بالمحافظات بناء على توجيهات الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بالنزول إلى الحقول وحل مشاكل جميع الفلاحين على أرض الواقع، والتنسيق مع مسئولى وزارة الرى لحل جميع نقص المياه وتطهير الترع والمساقى لوصول المياه لأراضيهم، بالإضافة لتوعيتهم لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد .

وأوضح رئيس قطاع الخدمات، أنه لا توجد مشاكل فى توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية منذ بدأ موسم زراعات المحاصيل الصيفية، حيث توجد رقابة على توزيع المقررات السمادية للموسم الحالى، مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، والحد من تجار السوق السوداء على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة واحتواء أى من أزمات.

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