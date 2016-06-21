بالصور.. هشام عباس يحيى حفل عقد قران نجلاء بدر بحضور نجوم الفن والمجتمع

أحيا النجم هشام عباس حفل عقد قران الفنانة نجلاء بدر بتقديم أغنيتى "عينى" و"أسماء الله الحسنى" مجاملة للعروسين بطريقة الـ"بلاى باك".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير فى الاحتفال بعقد قران الفنانة نجلاء بدر على رجل الأعمال محمد عفيفى وذلك بجوار حمام السباحة بفندق المينا هاوس.

كان أبرز الحضور الإعلامية مريم أمين، رجل الأعمال محمود بركة، فرج أباظة، مى أبو هشيمة، إنجى على، عباس أبو الحسن، إنجى المقدم، ساندى، إيناس على، إيمى، أمير شاهين، آيتن عامر، فريال يوسف، المخرج داود عبد السلام، مى نور الشريف، داليا مصطفى، ريهام حجاج، نهى العمروسى، فراس سعيد، مراد مكرم.. وغيرهم ممن شاركوا العروسين وصلات الرقص المتتالية على أشهر الأغانى الشرقية والغربية التى قدمها الـ dj والتى تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ selfie حتى قرب مدفع الإمساك.



>

العروسان محمد عفيفى ونجلاء بدر عقب عقد القران



>

العروسان محمد عفيفى وانجلاء بدر



>

العروسان نجلاء بدر ومحمد عفيفى ونجله يوسف



>

هشام عباس يتوسط العروسين



>

هشام عباس والعروسين



>

هشام عباس يحى الحفل



>

هشام عباس وحرمه جيجى



>

هشام عباس وحرمه



>

هشام عباس يغنى للعروسين



>

نجلاء بدر توقع على عقد القران



>

نجلاء بدر وزوجها محمد عفيفى ونجله وياسر الملاوانى وأمير شاهين



>

نجلاء بدر



>

جانب من مراسم عقد قران نجلاء بدر ومحمد عفيفى



>

مراسم عقد القران



>

محمد عفيفى وحرمه نجلاء بدر



>

محمد عفيفى ونجلاء بدر



>

منار عبده ومى أبوهشيمة وفرح ودانا سرحان



>

مى أبو هشيمة ودانا سرحان



>

مى أبوهشيمة وفرح سرحان



>

سيلفى العروس وساندى



>

سيلفى ساندى وإيناس على مع العريس محمد عفيفى



>

سيلفى آيتن والعروس



>

رقصة العروس ووالدة العريس



>

العروس تتوسط إنجى على وفريال يوسف



>

العروس تتوسط إنجى على ومى نور الشريف



>

العروس تتوسط نهى العمروسى وساندى زآيتن عامر وإيناس على



>

العروس وآيتن عامر



>

العروس وصديقاتها



>

العروسان وأسرة العروس



>

العروسان والأصدقاء



>

العروسان والأصدقاء



>

العروسان والأصدقاء



>

العروسان ويوسف نجل العريس



>

العروسان يتوسطان محمد يحيى وساندى



>

العريس محمد عفيفى ونجله



>

العريس محمد عفيفى يتوسط علا وصبره وكارولين ومايكل



>

أمير وساندى ومى



>

إنجى المقدم وإيناس على



>

آيتن وساندى



>

ايمى ومحمود بركة وساندى



>

ايمى وداليا مصطفى



>

ايمى وكارولين



>

إيناس وايمى وآيتن عامر وساندى



>

إيناس والعروس



>

تامر تماك وحرمه



>

داليا مصطفى وايمى وريهام حجاج



>

زينب ورشا



>

ساندى



>

شرين أبو القاسم ومريم أمين



>

شيرين شلش ومحمد وفائى وغادة توفيق



>

شيرين شلش



>

شيرين والعروس



>

شيرين ولميس



>

شيرين ووالدتها



>

طارق سعيد يتوسط العروسين



>

علا وكارولين ونهى العمروسى وريهام حجاج



>

عمرو الفقى وأحمد وهدان وحرمه



>

عمرو عبده وشيرين



>

فاطمة العدل وإنجى المقدم



>

فراس سعيد وحرمه وإنجى المقدم



>

فرج اباظة ومى نور الشريف



>

فرج أباظة وهشام عباس وحرمه



>

كارولين وريهام حجاج



>

لميس عياد وريهام حجاج



>

لميس عياد ومحمد سعيد



>

لميس عياد



>

لينا وماهيتاب



>

محمود بركة وحرمه



>

مراد مكرم وحرمه



>

مريم أمين وأية صبره



>

مريم أمين ومكرم مهتي



>

مصطفى عز ورشا



>

منار مصطفى عبده ومهيتاب وفرح سرحان



>

منى القللى ومريم أمين



>

مى نور الشريف



>

مى نور الشريف



>

ميسون وساندى ودانيا



>

نهى العمروسى ورانيا



>

نوران وإيناس على



>

ياسمين هلال ومريم أمين

- بالصور.. وصول نجلاء بدر ومحمد عفيفى للاحتفال بعقد قرانهما وسط نجوم الفن والمجتمع

>