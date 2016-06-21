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عضو البرلمان عن التجمع منتقدا أداء الوزراء:"سلملى على الحكومة "

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عضو البرلمان عن التجمع منتقدا أداء الوزراء:"سلملى على الحكومة " عضو البرلمان عن التجمع منتقدا أداء الوزراء:"سلملى على الحكومة "
هاجم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، حكومة المهندس شريف إسماعيل، واتهمها بأنها لا تمتلك رؤية او خطة لإدراة الأزمات مستشهدا بأزمة القمح والأرز وتسريب الامتحانات وارتفاع الأسعار.

وعلق كمال، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، على الأصوات التى تنادى بإجراء تعديل وزارى قائلا:" المشكلة ليست فى الوزراء ولكن فى السياسة المتبعة من قبل مجلس الوزراء وخير دليل على ذلك أننا غيرنا الكثير من الوزراء منذ ثورة يناير وحتى الآن ومازالت الكوارث والأزمات تتوالى علينا حتى يومنا هذا ولذلك لابد من تغيير السياسة العامة للدولة".

وإنتقد، عضو مجلس النواب، تصريحات بعض الوزراء المتناقضة فى الموضوع الواحد، واصفا الأمر بـ"التخبط" ويؤكد ان أعضاء يعملون فى جزر منعزلة وهذا هو سر فشلها، قائلا:" سلملى على الحكومة".

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