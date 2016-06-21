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خبير قانونى: القضاء الإدارى غير مختص بنظر قضية "تيران وصنافير"

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خبير قانونى: القضاء الإدارى غير مختص بنظر قضية "تيران وصنافير" خبير قانونى: القضاء الإدارى غير مختص بنظر قضية "تيران وصنافير"
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة العربية ، ستذهب فور إرسالها للبرلمان إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة تفحص مصير جزيرتى "تيران وصنافير".

وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخاصة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الأمن القومى والشؤون العربية واللجنة التشريعية، وخبراء فى التاريخ والجغرافيا والشؤون العسكرية، وتقوم بفحص كافة الوثائق المتاحة ثم تدلى بدلوها وتعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وحول نظر الاتفاقية فى القضاء الادارى، شدد كبيش على أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، لافتا إلى أنه يعتقد أنها ستنتهى فى النهاية بعدم الاختصاص، لأن هذه الاتفاقية من شؤون السيادة يختص به رئيس الدولة ويحيلها للبرلمان ولا تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.

- قبل جلسة الحكم.. دفاع الدولة فى "ترسيم الحدود مع السعودية": لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية.. وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين

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مصر 365

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