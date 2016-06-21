اليوم.. لجنة الخطة بالبرلمان تنتهى من تقريرها النهائى عن الموازنة العامة

تنتهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من إعداد تقريرها النهائى عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب البرلمان الأربعاء لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها الأحد القادم بحضور وزيرى المالية والتخطيط.

من جانبه أعلن المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، كلف أمانة اللجنة بصياغة التقرير النهائى متضمنا التوصيات التى تم التوافق عليها بمكتب اللجنة، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم لعرض التقرير النهائى على الأعضاء قبل إرساله لمكتب المجلس.

وأوضح شيبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الأحد المقبل قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان والمقرر مناقشة الموازنة العامة للدولة خلالها، مشيرا إلى أن وزارة المالية استجابت لكافة توصيات لجنة الخطة والموازنة، وأن مشروع الموارزنة العامة للدولة بشكله الحالى لا يشوبه أى شكل من أشكال العوار الدستورى.

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