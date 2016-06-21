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انفراد.. مسئول ليبى يكشف لـ"اليوم السابع" عن أسماء الـ10 محتجزين بمصراتة

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انفراد.. مسئول ليبى يكشف لـ"اليوم السابع" عن أسماء الـ10 محتجزين بمصراتة انفراد.. مسئول ليبى يكشف لـ"اليوم السابع" عن أسماء الـ10 محتجزين بمصراتة
أكد المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص العميد محمد الغصرى، أن المواطنين المصريين المحتجزين لدى أمن المعلومات فى مدينة مصراتة عددهم 10 مواطنين مصريين، وأسماؤهم كالآتى:
>1. محروس جمعة بركات السيد
>2. خلف ناجح عرابى
>3. نبيل مصطفى السيد
>4. محمد أحمد سيف إبراهيم
>5. نجاح جمال خضر
>6. رامى رضا خضر
>7. رمضان فرج عبد الرزاق
>8. مصطفى على حسن
>9. أحمد محمد جابر
>10. وليد فرحات السيد "صورة جواز سفره غير واضحة"

وأوضح "الغصرى"، فى تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع"، فجر الثلاثاء، أن المواطنين المصريين حالتهم الصحية ممتازة ويتم الاعتناء بهم بشكل كبير، مؤكدا أن الجهات المسئولة لن تسمح بأن يمس أحد المواطنين المصريين بأى سوء وأن عملية الاحتجاز إجراء قانونى، مشيرا إلى أنه بمجرد تواصل "اليوم السابع" معه قام بإجراء اتصالات مكثفة حتى فجر الثلاثاء لمعرفة مكان المحتجزين المصريين.

ووعد "الغصرى" بأن يعود المواطنون خلال أيام والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم وذويهم عبر الهاتف لطمأنتهم، ومن أجل أن يحتفلوا معهم بعيد الفطر المبارك.

الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا
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