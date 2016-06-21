4 أفضل أطعمة لعمل الغدة الدرقية بكفاءة

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل أطعمة لعمل الغدة الدرقية بكفاءة والمحافظة على الصحة العامة، وتتضمن الآتى:>1- البيض: فهو مصدر كبير للمواد الغذائية الأساسية والبروتينات والفيتامينات المطلوبة لصحة الجسم، كما أنه يحتوى على كمية كبيرة من المركبات التى تدعم الغدة الدرقية وتحافظ على الصحة الجيدة.

2- الفاصوليا الخضراء: فهى غنية بالزنك والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية والفيتامينات، فكل هذه المركبات تحافظ على سير عمل الغدة الدرقية بكفاءة فإدراجها بالنظام الغذائى يحافظ على عمل الغدة الدرقية بشكل صحى.

3- زيت جوز الهند: فهو مصدر غنى بالأحماض الدهنية التى يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا فى عمل الغدة الدرقية بشكل أكثر كفاءة، كما أنه يعزز المناعة ويحسن وظيفة التمثيل الغذائى.

4- استبدال الملح العادى بالملح غير المكرر، لتكون قادرة على جنى العديد من الفوائد الصحية، فاليود واحدة من المركبات الرئيسية التى تستخدم فى علاج الغدة الدرقية وتعزيز وظيفة الغدة الكظرية.

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