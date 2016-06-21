ضبط ميكانيكي وهروب آخر بحوزتهما 2 كيلو ونصف حشيش بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط ميكانيكى وهروب زميله ، وبحوزتهما 25 طربة حشيش تزن 2 كيلو ونصف بقصد الاتجار ومبلغ مالى.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول طنطا بقيام "فؤاد ن ف" – 26سنة - ميكانيكى - مقيم بشارع حسن رضوان - ثان طنطا ، "ناجى ع ا" - وشهرته" ناجى ا " – 33سنة – عاطل - مقيم بمنطقة القرشى- ثان طنطا بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى قاده العميد مجدى عوض مفتش المباحث بطنطا ضم ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الهرميل رئيس وحدة مباحث القسم وبتقنيين الإجراءات.

تم ضبط المتهم الأول وبحوزته 25طربة حشيش تزن 2كيلو ونصف ومبلغ مالى وهروب المتهم الثانى تحرر المحضر 7315 ادارى قسم أول طنطا لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق.

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