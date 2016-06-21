تفاصيل قطع طريق المنصورة دمياط بعد غرق شقيقين بقرية بالدقهلية

لقى شقيقان مصرعهما غرقا، أثناء عملهما بكوبرى سندوب العلوى، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكان عبد الله أحمد عبد الله والشهير بعبد الله حمادة 19 سنة، طالب بكلية الهندسة، والذى يعمل بأعمال النظافة بالكوبرى لظروفه المادية الصعبة قد أقدم على التوضؤ من ترعة سندوب أسفل الكوبرى، فجرفه التيار، فحاول شقيقه محمد 15 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، إنقاذه فجرفه التيار هو الآخر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثمان الأول بينما أخفقت فى استخراج جثمان شقيقه الثانى الأصغر.

وقال محمد العشرى، ابن خال الشقيقين المتوفيين، إن ظروفهما المادية صعبة، ويعملان فى فترات الإجازة والصيف فى أى عمل، لتجميع أموال ومصاريف الدراسة، ومساعدة والدتهما، ومحافظان على الصلاة، وأثناء قيام عبد الله الطالب بكلية الهندسة بالتوضؤ من ترعة سندوب جرفه التيار، وقفز شقيقه الأصغر لإنقاذه فجرفه التيار هو الآخر، وغرق.

وأضاف "العشرى" الشقيقان يعملان فى التنظيف والأعمال المساعدة، بكوبرى سندوب العلوى، والذى سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى قريبا، وأنا أناشد الرئيس بتعويض والديهما وتعزيتهما فهما يعتبران من شهداء الوطن.

وقطع العشرات من أهالى قرية كفر الأمير التابعة لمركز تمى الأمديد طريق المنصورة دمياط الشرقى بين سندوب وعزبة الصفيح، احتجاجا على التباطؤ فى انتشال جثة الغريق ضمن شقيقين غرقا بمياه الرياح التوفيقى.

وتوقف كوبرى سندوب العلوى الجديد عن الحركة، والذى تم افتتاح أجزاء منه قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له، والذى من المقرر أن يتم فى 30 من يونيو المقبل، ونجحت قوات أمن الدقهلية، فى التفاوض مع أهالى قرية كفر الأمير، التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وإقناعهم بفتح طريق المنصورة دمياط الشرقى، بعد إغلاقه من قبل الأهالى لمدة 3 ساعات.

- غرق شقيقين فى مياه الرياح التوفيقى بالمنصورة والأهالى يقطعون الطريق