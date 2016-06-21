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بالصور.. ضبط لحوم غير صالحه للإستخدام الآدمى بفوه فى كفر الشيخ

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تمكنت إدارة بفوه بالتعاون مع الإدارة البيطرية ، والإدارة الصحية بفوه ، من ضبط كميات من اللحوم المتنوعة الغير صالحه للإستخدام الآدمى فى عدد من محال بيع اللحوم والسوبر ماركت ، كما تم ضبط سيارة محملة باللحوم مجهولة المصدر، تحرير محضر رقم 6678 جنح مركز شرطة فوه.

تم العرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ ، وأمرت بإعدام اللحوم المضبوطة.

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- إزالات ورد النيل من فرع رشيد بكفر الشيخ لتسببه فى نقص مياه الرى
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مصر 365

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