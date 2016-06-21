بالصور.. ضبط لحوم غير صالحه للإستخدام الآدمى بفوه فى كفر الشيخ
تمكنت إدارة التموين بفوه بالتعاون مع الإدارة البيطرية ، والإدارة الصحية بفوه ، من ضبط كميات من اللحوم المتنوعة الغير صالحه للإستخدام الآدمى فى عدد من محال بيع اللحوم والسوبر ماركت ، كما تم ضبط سيارة محملة باللحوم مجهولة المصدر، تحرير محضر رقم 6678 جنح مركز شرطة فوه.إعلان - Ads إعلان - Ads
- إزالات ورد النيل من فرع رشيد بكفر الشيخ لتسببه فى نقص مياه الرى
تم العرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ ، وأمرت بإعدام اللحوم المضبوطة.
- إزالات ورد النيل من فرع رشيد بكفر الشيخ لتسببه فى نقص مياه الرى
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