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انفراد.. مسئول ليبى: المحتجزون المصريون فى مصراتة يصلون القاهرة خلال ساعات

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انفراد.. مسئول ليبى: المحتجزون المصريون فى مصراتة يصلون القاهرة خلال ساعات انفراد.. مسئول ليبى: المحتجزون المصريون فى مصراتة يصلون القاهرة خلال ساعات
أكد المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص العميد محمد الغصرى، أن المواطنين المصريين المحتجزين فى مدينة مصراتة الليبية، يبلغ عددهم 10 شباب مصريين، مشيرا إلى أنهم محتجزين لدى جهاز أمن المعلومات بالمدينة عقب تحقيق المخابرات العسكرية الليبية معهم.

وقال "الغصرى" فى تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع" من العاصمة الليبية طرابلس، فجر الثلاثاء، أن عملية "البنيان المرصوص" ستتولى حجز التذاكر ونقل المواطنين المصريين إلى القاهرة خلال اليومين القادمين، ووعد بإتصال الشباب المحتجزين مع أسرهم وذويهم مساء اليوم الثلاثاء عبر الهاتف.

وبعث "الغصرى" بتحية إلى الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، مؤكدا أن مدينة مصراتة وحكومة الوفاق الوطنى ستتولى عملية نقل المواطنين المصريين إلى تأكيدا على أواصر الإخوة بين الشعبين المصرى والليبى.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تتابع عن كثب حالة المواطنين السبعة الذين تم احتجازهم على بوابة "الكراريم" بمدينة مصراتة الليبية وهم "محروس جمعة بركات سيد - خلف ناجح عرابى - نبيل حفظى السيد محمد - وليد فرحات سيد - محمد أحمد سيف إبراهيم - نجاح جمال خضر - رامى رضا خضر".

الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا
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مصر 365

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