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إحباط محاولة إختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد

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إحباط محاولة إختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد إحباط محاولة إختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد بقيادة العميد حمدى المدروش مفتش مباحث قسم الخارجة، من إحباط محاولة اختطاف طفل فى الثالثة من عمره بعد أن قام والده بخطفه فى سيارة ربع نقل وحاول الهروب به من مدينة الخارجة الى محافظة أسيوط، حيث استنجدت والدته بالشرطة وعلى الفور تمكنت القوة من اللحاق بالشاب وضبطه وبرفقته الطفل، حيث أكد أنه والد الطفل فى الوقت الذى اتهمت والدة الطفل باختطافه وتم اقتيادهم لقسم شرطة الخارجة وتحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بقيام قوة شرطة من قسم شرطة الخارجة باحباط محاولة خطف طقل فى الثالثة من عمره وتبين أن السيارة رقم 60531 نقل اسيوط قيادة شاب يدعى ريان .س.ي 38 سنة وبرفقته بنيامين .أ.ي 26 سنة حاصل على بكالوريوس ومقيم الحمرا أسيوط وبرفقته طفل صغير حيث اتهمته فتاة تدعى مريم .ر.ج 17 سنة ومقية الخارجة بأنه اختطف نجلها حيث اكد انه والد الطفل ولم يقم باختطافه فى الوقت الذى اتهمته الفتاه واسرتها بخطفه لخلافات اسرية بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة للتحقيق .


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