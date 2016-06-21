وزير التجارة: بدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد فبراير 2017

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، أن زيارة موسكو شملت مؤتمرا اقتصاديا، وتفاوض مع أعضاء الاتحاد الاقتصادى الأوراسى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة لاجتماعات مع وزير التجارة و الصناعة الروسى بخصوص تصميم المنطقة الصناعية التى ستتواجد شرق بورسعيد و مراجعة الشركات و المراحل الثلاث التى ستدخل بها.

و أشار قابيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى، الى أنه تم الانتهاء من تجهيز 80% من تصميمات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مضيفاً أنه من المفترض بدء العمل بهذه المنطقة فى شهر فبراير 2017، موضحاً أن الاستثمارات التى ستتم على ثلاث مراحل ستتكلف أكثر من 4 مليار دولار.

و أوضح وزير الصناعة و التجارة، أن الطائرات "سوخوى" التى تم عرضها من الجانب الروسى، هى مجموعة طائرات مدنية للطيران الداخلى و ليست عسكرية، مرجحا ألا تنظرمصر للطيران إلى 40 طائرة فى هذه الوقت مع هبوط نسبة السياحة، متمنياً عودة السياحة مرة أخرى لتنظر شركة مصر للطيران الى هذا العرض حال حاجتها لها.

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