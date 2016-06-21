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وزير التجارة: بدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد فبراير 2017

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وزير التجارة: بدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد فبراير 2017 وزير التجارة: بدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد فبراير 2017
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، أن زيارة موسكو شملت مؤتمرا اقتصاديا، وتفاوض مع أعضاء الاتحاد الاقتصادى الأوراسى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة لاجتماعات مع وزير التجارة و الصناعة الروسى بخصوص تصميم المنطقة الصناعية التى ستتواجد شرق بورسعيد و مراجعة الشركات و المراحل الثلاث التى ستدخل بها.

و أشار قابيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى، الى أنه تم الانتهاء من تجهيز 80% من تصميمات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مضيفاً أنه من المفترض بدء العمل بهذه المنطقة فى شهر فبراير 2017، موضحاً أن الاستثمارات التى ستتم على ثلاث مراحل ستتكلف أكثر من 4 مليار دولار.

و أوضح وزير الصناعة و التجارة، أن الطائرات "سوخوى" التى تم عرضها من الجانب الروسى، هى مجموعة طائرات مدنية للطيران الداخلى و ليست عسكرية، مرجحا ألا تنظرمصر للطيران إلى 40 طائرة فى هذه الوقت مع هبوط نسبة السياحة، متمنياً عودة السياحة مرة أخرى لتنظر شركة للطيران الى هذا العرض حال حاجتها لها.

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