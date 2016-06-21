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جامعة دمنهور توقع اليوم بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة

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جامعة دمنهور توقع اليوم بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة جامعة دمنهور توقع اليوم بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة
توقع الدكتورة أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون ثقافى بين المجلس وجامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتقام عقب توقيع البروتوكول أمسية شعرية فنية تحت عنوان "ليلة فى رحاب العامية" تنظمها لجنة ثقافة الشباب، ومقررها المهندس أحمد بهاء الدين، يدير الأمسية المخرج المسرحى محمد حمدان، ويشارك فيها عدد من الشعراء منهم سامح محمد رضا، محمد هلال ريان، محمد شاكر، والملحن حسن زكى.

وفى نفس اليوم تعقد ندوة بعنوان "تجديد الخطاب الدينى" والتى تنظمها لجنة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومقررها الدكتور أحمد عبد الله زايد، ويدير الندوة الدكتورة علياء شكرى، يشارك فيها الدكتور أحمد عبد الله، وأحمد مجدى حجازى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

- توقيع بروتوكول تعاون بين "الأعلى للثقافة" و"جامعة دمنهور".. غدا

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