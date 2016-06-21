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محاكمة 23 متهما فى كتائب أنصار الشريعة اليوم

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محاكمة 23 متهما فى كتائب أنصار الشريعة اليوم محاكمة 23 متهما فى كتائب أنصار الشريعة اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 23 متهما لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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مصر 365