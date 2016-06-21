"العفو الدولية" تطالب ليبيا بالتحقيق فى مقتل 12 سجينا عقب الإفراج عنهم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى العمل فوراً على تعهدهم لإجراء تحقيق فى قتل 12 سجينا عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم بأنه قتل 12 سجينا فى ليبيا بالرصاص يوم 10 يونيو الجارى عقب قرار المحكمة العليا الليبية بالإفراج عنهم من سجن الرويمى فى طرابلس ويجب أن يتم فيه تحقيق شامل ونزيه وبحيث يكون فعالاً حسب تعبيرها.

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