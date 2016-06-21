بعد تجارب 8 سنوات..مصر تنجح فى علاج حصان من السرطان بالذهب دون آثار جانبية

بعد تجارب دامت لمدة 8 سنوات على الحيوانات كالقطط والكلاب للتوصل إلى تأثير الذهب فى علاج السرطان، كشف الدكتور أحمد عبدون الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق المصرى لتجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية والذى يشرف عليه العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، عن نجاح الفريق فى علاج حصان من السرطان لأول مرة فى العالم.

وأكد الدكتور أحمد عبدون، أنه لم تظهر أى آثار جانبية على الحصان بعد علاج باستخدام جزيئات الذهب حيث عاد إلى طبيعته بالكامل، موضحا أن صاحب المزرعة طلب من الفريق أن يعالج حصانا آخر يعانى من الإصابة بالسرطان أيضا ومن المقرر أن يتم بدء التجارب عليه خلال أيام.

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- مصطفى السيد:تجربة علاج السرطان بجزيئات الذهب على حصان تظهر خلال شهر ونصف

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