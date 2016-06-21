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آمنة نصير : على النواب أن يتفاعلوا مع توجيهات الرئيس ليخرج التعليم من كبوته

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آمنة نصير : على النواب أن يتفاعلوا مع توجيهات الرئيس ليخرج التعليم من كبوته آمنة نصير : على النواب أن يتفاعلوا مع توجيهات الرئيس ليخرج التعليم من كبوته
قالت الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب والاستاذ بجامعة الأزهر ، تعليقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى،:"كلها مشروعات وأمانى جيدة والأجود منها إن هذا الكلام يؤخذ فى برامج و يطبق على أرض الواقع".

وحول تأكيد الرئيس السيسى خلال الاجتماع، أهمية العمل على الارتقاء بجودة التعليم العالى، وتطوير نظم القبول بالجامعات المصرية وتحسين مستوى خريجى الجامعات المصرية، فضلاً عن أهمية رعاية الموهوبين والمتفوقين وكذا ذوى الاحتياجات الخاصة،قالت امنة نصير :"أتمنى من الزملاء فى لجنة التعليم التفاعل مع هذا الاجتماع وأن يأخذ طريقه إلى أرض الواقع ويطبق ليخرج التعليم من كبوته".


>- السيسى يبحث فى اجتماع مع رئيس الوزراء بدائل تطوير نظام التنسيق بالجامعات
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