بالفيديو: الملكة إليزابيث غاضبة وتؤنب الأمير وليام

ضجّت الصحافة العالمية بفيديو يظهر الملكة إليزابيث Elizabeth وهي غاضبة وتؤنب الأمير وليام William وتطلب منه أن يقف خلال الاحتفال الشعبي بعيد ميلادها.

فخلال احتفال شعبي بعيد ميلاد الملكة الـ90، وقفت الأسرة الحاكمة على شرفة قصر باكنغهام في لندن، فيما احتشد آلاف المواطنين لمشاهدة الاحتفال الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وظهرت الملكة اليزابيث في الفيديو وهي واقفة على الشرفة وبجانبها الأمير وليام الذي انحى ليتحدث مع ابنه الأمير جورج George، وعندما لاحظت الملكة ذلك دقّت على كتفه وقالت له "وليام... إنهض ".

واللافت أن الأمير امتثل بسرعة إلى طلب جدته ونهض سريعاً ليسترجع مكانه بين العائلة.