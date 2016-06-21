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ما هي مفاجاة اليسا، وكيف علقت على خبر خطوبتها؟

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الإثنين 20-06-2016 19:06

نشرت الفنانة اليسا صورة تجمعها بالمدير العام لشركة روتانا سالم الهندي، خلال تسليمها ماستر ألبومها الجديد، الذي سيطرح خلال شهر آب /أغسطس المقبل.

وكانت اليسا قد وعدت "الفانز" بمفاجأة، ليعود ويتبيّن لاحقاً أنها تتعلق بالألبوم الجديد، إذ استبقت موعد طرحه شهراً كاملاً، بعد أن كانت قد حدّدت في وقت سابق، شهر أيلول/ سبتمبر، كموعد لطرحه في الأسواق.

من ناحية أخرى، عبّرت اليسا عن استغرابها لانتشار خبر خطوبتها، فعلّقت بتغريدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "هل أنتم جادون أم أنها كذبة نيسان؟".

 

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