لمن يقول تامر حسني "شكرا أنك في حياتي"

لم يتمالك الفنان تامر حسني مشاعره أمام استقبال جمهوره لأول بوستر من ألبومه الجديد "عمري ابتدا"، وقام بتوجيه رسالة كان من المقرّر نشرها يوم صدور الألبوم مطلع عيد الفطر، مؤكداً فيها أنّه كتب على غلاف الألبوم جملة " شكراً إنك في حياتي"، وكان ينتظر ضجّة حول من يقصد بهذه العبارة، ولكنه أمام كلّ هذا الحبّ يعلن أنها موجّهة لجمهوره بالكامل، وطالب عشاقه بإعادة مشاركة الرسالة لكلّ عشاقهم.

تامر حصل على استقبال أسطوري بمجرّد نشر بوستر ألبومه الجديد، فنشر رسالة مطوّلة عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قال فيها: "في الحقيقة كنت هكتب الكلام ده يوم اصدار الألبوم لكن اللي شوفته من ردود افعالكم على الصورة خلاني احس اني نزلت الألبوم والأهم خلاني احس بحالة حب جميله من ناس اجمل والله فرحان بجد بيكوا من كل قلبي شكراً لكل الناس الجميلة اللي روحها طيبه اللي باركتلي على صورة الألبوم بجد ربنا يفرحكوا زي مافرحتوني بكلامكوا واوعدكوا بألبوم مختلف ان شاء الله فيه مجهود غير طبيعي وهتحسوا ده بنفسكوا من اول اغنيه لآخر اغنيه من حيث الكلمات والألحان والتوزيع والغناء والتطوير والجودة شكراً لكل الفنانين الكبار المحترمين اللي صنعوا الألبوم وعشان كده انا هحرقلكم حاجه".

أضاف: "انا جوه الغلاف كاتب جمله خاصه على صوره كبيره الجمله دي بهديها لكل حد حبني وصدق موهبتي من اول ما طلعت او حتى مؤخراً والله كل كلمه طيبه بشوفها عني مكتوبه منكم بتأثر فيا بجد الجمله هي (شكراً إنك في حياتي ) وزاي مانتوا غالين عندي كده. انا واثق ان كل حد فيكم عنده فحياته حد نفسه يقوله( شكراً إنك في حياتي) انا عن نفسي الحد ده هو انتوا.

تامر حسني يشكر جمهوره بالكامل قائلاً شكرا أنك في حياتي، ويطلب منك توجيه الجملة نفسها لشخص واحد فقط ..هل حسمت قرارك؟".

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