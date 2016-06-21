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بالصور: شيرين تقبل دعوة أصالة على الإفطار بوساطة منة شلبي

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الإثنين 20-06-2016 18:16

بعد أسبوعين بالتمام والكمال من إعلان المطربة صدمتها بصديقة العمر أصالة والفنانة أنغام، بعدما تجاهلتاها أثناء أزمة اعتزالها الفنّ، لبّت المطربة المصرية شيرين أمس الأحد دعوة على الإفطار في منزل أصالة بالقاهرة، بحضور ابنتها شام. ويبدو أنّ النجمة منة شلبي كانت "حمامة السلام" للصلح بين المطربتين، ليبقى السؤال .. أين أنغام من هذه المصالحة؟

دعوة الإفطار ببيت أصالة شاركت فيها ابنة أصالة شام، التي تولّت مهمة نشر الصور عبر حسابها بموقع انستقرام، والفنانة منة شلبي المقرّبة جداً من النجمة شيرين، كما هي مقرّبة من المطربة أصالة عن طريق زوجها المخرج طارق العريان. ومن الواضح أنها تدخّلت لترميم الصدع بين الصديقتين، بعد أزمة كبرى أشعلتها شيرين في المؤتمر الصحافي بمهرجان موازين، عندما قالت إنّ صدمة عمرها كانت بصديقتيها أنغام وأصالة، بعدما تجاهلتا أزمة اعتزالها الغناء وامتنعتا عن الاتصال بها والاطمئنان إليها.

جمهور شيرين أبدى دهشته من الصورة، وتساءل عن سرّ غياب أنغام عن هذه المصالحة التاريخية؟

 

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سيدتي

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