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سعد لمجرد يهنئ محمد رمضان بنجاح "الأسطورة"

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الإثنين 20-06-2016 21:45

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأرفقها بتعليق يهنّئه فيها على نجاح مسلسله الأسطورة، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان لهذه السنة:

" صديقي الغالي أحسنت، الأسطورة عمل مشرف و يستحق التقدير ، كنت رائعا و اثبت مرة أخرى انك فنان حقيقي و متمكن و محبوب الجماهير عن جدارة و استحقاق ، أيضا أريد أن اهنأ الصديق المؤلف المميز جدا بكتابته الرائعة محمد عبد المعطي والمخرج المبدع محمد سامي و كل الممثلين الكبار اللذين شاركوا في هذا المسلسل ألف مبروك من أخوك سعد". وهو ماتفاعل معه جمهور سعد مؤكدين التعليق الذي نشره بخصوص دور محمد رمضان في المسلسل.

 

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