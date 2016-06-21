سعد لمجرد يهنئ محمد رمضان بنجاح "الأسطورة"

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأرفقها بتعليق يهنّئه فيها على نجاح مسلسله الأسطورة، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان لهذه السنة:

" صديقي الغالي أحسنت، الأسطورة عمل مشرف و يستحق التقدير ، كنت رائعا و اثبت مرة أخرى انك فنان حقيقي و متمكن و محبوب الجماهير عن جدارة و استحقاق ، أيضا أريد أن اهنأ الصديق المؤلف المميز جدا بكتابته الرائعة محمد عبد المعطي والمخرج المبدع محمد سامي و كل الممثلين الكبار اللذين شاركوا في هذا المسلسل ألف مبروك من أخوك سعد". وهو ماتفاعل معه جمهور سعد مؤكدين التعليق الذي نشره بخصوص دور محمد رمضان في المسلسل.

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