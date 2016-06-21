سعد لمجرد يهنئ محمد رمضان بنجاح "الأسطورة"
الإثنين 20-06-2016 21:45
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأرفقها بتعليق يهنّئه فيها على نجاح مسلسله الأسطورة، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان لهذه السنة:
" صديقي الغالي أحسنت، الأسطورة عمل مشرف و يستحق التقدير ، كنت رائعا و اثبت مرة أخرى انك فنان حقيقي و متمكن و محبوب الجماهير عن جدارة و استحقاق ، أيضا أريد أن اهنأ الصديق المؤلف المميز جدا بكتابته الرائعة محمد عبد المعطي والمخرج المبدع محمد سامي و كل الممثلين الكبار اللذين شاركوا في هذا المسلسل ألف مبروك من أخوك سعد". وهو ماتفاعل معه جمهور سعد مؤكدين التعليق الذي نشره بخصوص دور محمد رمضان في المسلسل.