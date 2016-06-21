آراء متناقضة حول مسلسل واحد في رأيك بالـ show: "باب الحارة8" لا يزال الأكثر إثارة للجدل

ضمن الزاوية اليومية من رأيك بالـ show التي تشكل صلة وصل بين القراء و"سيدتي نت"، عبّر القراء عن رأيهم بمسلسل "باب الحارة"، كما سبق أن فعلوا مع أعمال سابقة ضمن الزاوية نفسها التي تتيح لهم إنتقاد المسلسلات الرمضانية 2016.

اللافت أن الآراء حول مسلسل "باب الحارة" بجزئه الثامن كثيرة جداً متناقضة تماماً لبعضها، فالبعض أشار إلى أنه المسلسل الأفضل والأكثر متابعة على الإطلاق في رمضان 2016، بينما اعتبر آخرون أنه العمل الأكثر تفاهة وفشلاً، وفقد الكثير من قيمته بسبب تغيير ممثليه ورداءة نصه.

مسلسل "باب الحارة8" فكرة وإخراج بسام الملا وتأليف سيلمان عبد العزيز، وبطولة عباس النوري، وصباح الجزائري، وسلاف فواخرجي، وميلاد يوسف، ومصطفى الخاني، وشكران مرتجى،وأسعد فضة، وعلي كريم، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الدراما السورية.

فكيف جاءت تعليقات القراء على مسلسل "باب الحارة"؟

-إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة، رأت أن مسلسل "باب الحارة" تحسن عن الحلقات الأولى، ولكنه ليس بالمستوى الذي كان متوقعاً منه، وأضافت " مسلسل "باب الحارة" كان مملاً في البداية ولقد أضاع بعض الشخصيات والأحداث، ولكن في منتصف الحلقات بدت الأمور تتتحسن نحو الافضل، ولكنه ليس كما كان متوقعاً منه".

- سالم خميس الجنيبي من أبو ظبي وصف مسلسل باب الحارة" بـ "الرائع" وأشاد بقصته المتميزة، وقال "مسلسل روعة ومتميز جدا وإجتماعي".

-إبراهيم ذكي من الإمارات العربية المتحدة أكد أن مسلسل "باب الحارة" عمل رائع خصوصاً وأن أحداثه تدور في بيئة شعبية يحبها الناس، وأوضح" مسلسل رائع وجميل وتدور احداثه في بيئة محبوبة عند الناس".

-شويكار السيد ابراهيم من الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى ان مسلسل "باب الحارة" رائع، ويتميز بأحداثه المسلية والشيقة التي تفرض على المشاهد متابعتها، وأشارت "مسلسل رائع ويتميّز بأحداثة الشيقة".

-آلاء السيد ابراهيم من الإمارات العربية المتحدة، أشادت بمسلسل "باب الحارة" وقالت "هو مسلسل رائع ومرتب".

-عبير القادري من المملكة العربية السعودية، أكدت أن مسلسل "باب الحارة8" رائع، ويدفع المشاهد إلى متابعته، ويحظى بشعبية واسعة جداً، وقالت "مسلسل رائع جداً، ومثير ويدفعنا إلى متابعته، كما أنه يحظى بصدى قوي وإيجابي جداً بين الناس. مسلسل "باب الحارة" من أفضل المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني، ويمكن متابعته عبر النت".

-خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، وجد أن مسلسل "باب الحارة8" عمل ممل، وجزؤه الجديد هو مجرد تكرار لأجزائه السابقة، وأشار" مسلسل ممل، يتناول نفس الاحداث التي شاهدناها في أجزائه السابقة. لا يوجد فكرة جديدة ولا تجدد فيه، وشخصياته تتغيّر من جزء إلى آخر".

-هناء عبيد من المملكة العربية السعوديه، أعلنت أنها تتمنى عودة الممثلين الذين شاركوا في الأجزاء السابقة من مسلسل "باب الحارة8"، وأضافت" أتمنى عودة معتز وبشير والعقيد أبو شهاب".

-لينا زينده من الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى أن مسلسل "باب الحارة8" كان أفضل في الأجزاء السابقة، وأضافت " المسلسل لم يعد كما كان في أجزائه السابقة، وبدأ يفقد رونقه، كما أنه يتخلله الكثير من الأخطاء، بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الممثلون في أداء أدوارهم".

-آمنة من الجزائر انتقدت الاجزاء الاخيرة من مسلسل "باب الحارة8" وقالت "الاجزاء الاخيرة أساءت إلى المسلسل وأفقدته قيمته الفنية".

-نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، انتقدت مسلسل "باب الحارة8" بشدة، وقالت" مسلسل لا يستحق المتابعة".

-محسن صالح باطهف من المملكة العربية السعودية أشاد بمسلسل "باب الحارة8" وقال "هو عمل ممتاز جدٱ".

-دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أوضحت أنها لا تحب هذا النوع من المسلسلات، وقالت " لا يعجبني هذا النوع من المسلسلات، ولذلك أنا لا أتابع مسلسل "باب الحارة وأخباره".

Zyt-أشارات إلى أن المسلسل فقد الكثير من العناصر التي تشجع على متابعته وقالت " مسلسل "باب الحارة" لا طعم له، والشخصيات المشاركة فيه غير معروفة، وهذا يعني باختصار"ما بينحضر".

-ختام أشارت إلى ان مسلسل "باب الحارة8" أسخف مسلسل في تاريخ البشرية، ووجهت إليه كلاماً قاسياً، قالت فيه" لو الممثلين عندهم كرامة لكانوا رفضوا المشاركة فيه، لانه تحول الى عمل تافه، وتلاحقه الإنتقادات".

-منال الهندي وجدت أن مسلسل "باب الحارة فقد هيبته، وأوضحت " نحن الجداويون صرنا نشاهد مسلسل "حارة الشيخ".

- نسيم أكدت أن مسلسل "باب الحارة" تراجع كثيراً، وأوضحت " قبل 7 سنوات كان "باب الحراة" هو أفضل مسلسل واليوم أصبح المسلسل الاكثر تفاهة".

-ريما عربي قالت إن مسلسل "باب الحارة" تحوّل إلى مسلسل تافه بسبب تغيير عدد من ممثليه، كما أن نصه ليس جيداً، وأوضحت" في الأعوام السابقة لم نكن نشاهد سوى مسلسل "باب الحارة"، ولكن بسبب تفاهة نصه وبعد أن تغيّر عدد من ممثليه أصبح العمل الأكثر فشلاً وتفاهة".

-بناز أحمد انتقدت الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" وقالت " هذه السنة، مسلسل"باب الحارة" رديء بل ممل ومن دون قصة".

-ندى أشادت بمسلسل "باب الحارة" وقالت "هو عمل جميل".

- سهير أكدت أن مسلسل "باب الحارة" تراجع كثيراً، وقالت"مسلسل من دون معنى. في الأعوام الماضية، كنا ننتظره من عام إلى آخر، ولكن أحداً لم يتابعه هذه السنة".

-هدى علي انتقدت مسلسل "باب الحارة8" على أكثر من صعيد وقالت "تغيير الشخصيات جعل من "باب الحارة" عملاً فاشلاً، خصوصاً مع عدم وجود نص جديد ومفيد".

- ناتال أشارت إلى أن مسلسل "باب الحارة" لا يزال عملاً مرغوباً ومشاهداً بالرغم من تغيّر شخصياته. وقالت " تغيير الشخصيات أساء إلى المسلسل".

-sjadb617 انتقدت المسلسل بشدة وقالت "لا يوجد قصة في مسلسل "باب الحارة"، ونصه مكرر. وخلال متابعتي له أضيع بين الممثلين، بعد أن تغيّر نصف عددهم ولم نعد نعرف من هو بشير ومن هو معتز".

-a-ayoshasham وجدت أن "باب الحارة" تحول إلى مسلسل ممل.

-أماني أكدت أن مسلسل "باب الحارة" عمل ممل ويسيء إلى الإسلام، وأضافت "صار اليهود يحبون المسلمين، وحولوا سارة إلى إنسانة جيدة ومحترمة مع المسلمين".

-كفاح حسين اعتبرت أن مسلسل "باب الحارة" فقد الكثير من أهميته، وأوضحت قاموا بتغيير بعض الشخصيات واستعانوا بوجوه جديدة، عدا أنه يتضمن الكثير من الأحداث المملة".

-زيزي عبرت بغضب على "باب الحارة8" واعتبرته مسلسلاً فاشلاً.

-youjkhui عبرت عن إعجابها الشديد بمسلسل "باب الحارة" وقالت "مسلسل جميل جداً".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "باب الحارة8".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "يا ريت".

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