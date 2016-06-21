مدير أمن الغربية يتفققد الأعمال الإنشائية بالمجمع الشرطى الجديد فى طنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، رافقه اللواء يحيى رشدى مساعد المدير لشئون التدريب و الأفراد واللواء هشام والى - مدير إدارة المرور سير العمل لاستكمال إنشاء المجمع الشرطي الخدمي بسبرباى قسم شرطة ثالث طنطا - إدارة الترحيلات- قسم المركبات- إدارة تامين الطرق- عيادات الصحية للأفراد والعاملين المدنيين بالغربية ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال التشطيبات بالأقسام والمكاتب المختلفة بالمبنى.

حيث تفقد مدير الأمن أعمال مركز شرطة طنطا بعد نقله لمبنى قسم ثالث طنطا بالمجمع الشرطى الجديد بسبرباى وذلك لحين الانتهاء من تجديد منشآت مركز طنطا

ووجه بتكثيف العمالة على جميع المنشات المراد الانتهاء منها كما وجه بسرعة الانتهاء من تسليمها في وقت واحد حتى يمكن استخدام المكان لخدمة المواطنين وتسهيلا لمراعاة الظروف والاهتمام بالخدمة التي يتم تقديمها للمواطنين، وتفقد مدير أمن الغربية مقر تجهيز وجبات الإفطار والسحور لمتابعة عمليات تسليم الوجبات لمندوبى الأقسام والمراكز التى يتم توزيعها للضباط والأفراد المعينين بالخدمات الخارجية

وشدد على عدم تأخر الوجبات للضباط والأفراد عن مواعيدها، مؤكدًا على الالتزام بمواعيد الوجبات سواء الإفطار أو السحور بوقت كاف.

كما تأكد خلال جولته من كفاية الوجبات وفحص صلاحيتها وملائمتها لما يبذله رجال الشرطة من جهود لحفظ الأمن والأمان خلال الشهر المبارك.

وطالب الضباط والأفراد بإبلاغه بشكل شخصى بشأن أى شكاوى تتعلق بالوجبات التى تقدم إليهم، للعمل علي حلها وتوفير جميع مطالبهم.

وخلال جولته تفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية بميادين وشوارع بمدينة طنطا قبل انطلاق مدفع الإفطار ووجه بسرعة رفع سيارات الانتظار الخاطىء والوقوف فى الممنوع وتسيير حركة المرور فى الشوارع تيسيرا على المواطنين .

وأثناء المرور بميدان الجمهورية قام مدير الأمن وبعض من الضباط والأفراد بتوزيع التمر على سائقى السيارات المارة أثناء انطلاق مدفع.

كما قام مدير الأمن بمجازاة الخفراء النظاميين المقصرين لعدم القيام بمهام خدمتهم على الوجه الأكمل بعدم الالتزام بمكان خدمتهم المعينين فيها لتأمين منشات مركز طنطا حتى الانتهاء من التجديد

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