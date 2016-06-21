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اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : وزير الرياضة يحاول فتح ستاد القاهرة للأهلي.. وبشرى للجماهير

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اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : وزير الرياضة يحاول فتح ستاد القاهرة للأهلي.. وبشرى للجماهير اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : وزير الرياضة يحاول فتح ستاد القاهرة للأهلي.. وبشرى للجماهير

أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن وزير الرياضة خالد عبد العزيز يجري محاولات مع الأجهزة الأمنية لفتح القاهرة في مباراة الأهلي المقبلة أمام أسيك أبيدجان.

ويستضيف الأهلي أسيك أبيدجان الإيفواري في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عزمي مجاهد للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"وزير الرياضة مهتم للغاية بإقامة مباريات في ستاد القاهرة ويتحدث مع السلطات الأمنية".

وأردف"هو يعمل جاهدا أيضا من أجل إعادة الجماهير للمباريات الإفريقية لمؤازرة فرقها".

وبسؤاله هل تكون تلك الأعداد بين 10 و15 ألف متفرج أجاب"نحاول رفع ذلك الرقم ليكون 30 ألف متفرج".

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