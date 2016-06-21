في الجول يوضح كيف تعامل الأهلي مع إلغاء مرانه.. والخطوة المقترحة

كيف تعامل الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن يول بعد قرار إلغاء المران مساء يوم الاثنين؟ FilGoal.com يُجيب.

حضور جماهيري غفير شهده ملعب التتش داخل النادي الأهلي من جماهير الفريق لمؤازرة فريقها قبل المواجهات الحاسمة التي تنتظر الفريق وخصوصا مع تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. (شاهد - بالصور والفيديو.. جماهير الأهلي في التتش "رسالة صالح")

وبسبب الأعداد الكبيرة للغاية وتواجد عدد غفير من الجماهير داخل الملعب، قرر مارتن يول إلغاء المران. (طالع التفاصيل)

وأتخذ مارتن يول خطوتين بعد إلغاء المران. الخطوة الأولى تم تنفيذها بالفعل وهي تدريبات بدنية قوية داخل صالة الجيم المخصصة للفريق.

أما الخطورة الثانية فمازلت في إطار المناقشة بين الجهاز الفني حتى اللحظة وهي إلغاء الراحة السلبية التي كان مقرر لها يوم الثلاثاء للاعبي الفريق.

وفي حالة استقر الجهاز الفني للأهلي على إلغاء الراحة السلبية فسيخوض لاعبي الفريق مرانا طبيعيا يوم الثلاثاء على عكس ما كان مخطط له.

وكان من المقرر أن فرض راحة سلبية للاعبي الأهلي يوم الثلاثاء بعد التدريب يوم الاثنين. التدريب الذي كان عقب راحة سلبية يوم الأحد، ولكنه لم يحدث. مما جعل الجهاز الفني يدرس بقوة فكرة إلغاء الراحة وخوض التدريبات بشكل طبيعي يوم الثلاثاء.

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