الأهلي يجيب.. هل يستمر مارتن يول لنهاية عقده؟

حسم كامل زاهر أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي، الجدل المثار حول إمكانية عدم استمرار مارتن يول المدير الفني للفريق لنهاية عقده.

ووقع يول عقدًا مع الأهلي لمدة موسم ونصف، إلا أن مجلس الأهلي الحالي تم تعيينه لمدة عام بقرار حكومي بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس.

ورد زاهر: "ربط مصير يول بمدة مجلس الأهلي، مشكلة مفتعلة، فالمدرب الهولندي مستمر لنهاية عقده".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "عندما تعاقد النادي مع مارتن يول، تمت الإجراءات دون مشاكل".

وتطرق كامل زاهر للحديث عن قناة الأهلي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة قرر فسخ التعاقد مع شركة "مسك" لحماية جماهيرنا والعاملين بالقناة، بعدما باتت لا تعبر بصورة صحيحة عن صورة النادي.

واختتم "بدأنا البث التجريبي للقناة، ووقعنا عقدًا مع شركة برزنتيشن، ونتطلع لعودة القناة بشكل ممتع للجماهير، لأنها لم تكن على المستوى المقبول".