عبد الحفيظ لـ في الجول: شكرا لجماهير الأهلي.. سنفوز بالدوري

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة شكر إلى الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة للغاية في ملعب التتش.

حضور جماهيري غفير شهده ملعب التتش داخل النادي الأهلي من جماهير الفريق لمؤازرة فريقها قبل المواجهات الحاسمة التي تنتظر الفريق وخصوصا مع تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. (شاهد - بالصور والفيديو.. جماهير الأهلي في التتش "رسالة صالح")

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "ما فعلته الجماهير في ملعب التتش كان رائعا ودفعه كبيرة لنا".

وأضاف "كانت رسالة ودفعة معنوية كبيرة ألهبت مشاعر وحماس الجهاز الفني بالكامل واللاعبين وجهزت الفريق نفسيا ومعنويا بشكل رائع لمواجهة الإسماعيلي".

وواصل "بعد ما رأيته اليوم من الجماهير أستطيع القول أن الأهلي سيبقى في المركز الأول وسيفوز بدرع الدوري في النهاية بإذن الله".

وأتم "لا يوجد شك أو ريبة في تحقيق ذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي لـ5 نقاط من 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي دون النظر لنتائج الزمالك المنافس المباشر.

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