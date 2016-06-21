مصرع مواطن صدمه ميكروباص بالمنصورة

لقي مواطن مصرعه بعد ان صدمه ميكروباص بدائرة قسم أول المنصورة، تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدي القمرى مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاب أثناء عبوره الطريق.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم الى مكان البلاغ وتبين اصابة مصطفى محمد السيد حامد عيد 22 سنة ومقيم كفر البطيخ مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى العسكرى بسندوب ولفظ انفاسه الأخيرة عقب وصوله.

وكشف الفحص الأولى إلى إصابة المواطن بكسر فى الضلع الثامن بالجانب الأيمن وما بعد الارتجاج بالمخ مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ، وتم نقله الى ثلاجة المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة .

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