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"البحوث الإسلامية" عن تخصيص تركيا أماكن للعب الأطفال داخل المساجد: لا يجوز

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"البحوث الإسلامية" عن تخصيص تركيا أماكن للعب الأطفال داخل المساجد: لا يجوز "البحوث الإسلامية" عن تخصيص تركيا أماكن للعب الأطفال داخل المساجد: لا يجوز
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن تخصيص تركيا أماكن لترفيه الأطفال داخل حرم المسجد أمر مخالف للشريعة الاسلامية، حيث أن المسجد مكان للعبادة وذكر الله وليس لترفيه الاطفال واللعب، موضحا أن هذا يخالف الشريعة.

وأضاف "الجندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن إلحاق بالمسجد مكان بالخارج لترفيه الأطفال من أجل تشجيعهم على الإقبال على المساجد وليس إنشاء مكان داخل المسجد ذاته .

كانت مواقع تركية، قد نشرت صورا لمساجد داخل تركيا تم تخصص أجزاء منها لترفيه الأطفال.


>- حركة إسلامية تستنكر تخصيص تركيا أماكن لترفيه الأطفال بالمساجد:للعبادة وليس اللعب
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